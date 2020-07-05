Зеленский приказал оснастить флот ракетным вооружением 

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Президент Украины Владимир Зеленский дал поручению главе ВМФ страны контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить полное оснащение флота ракетными установками, сообащет РИА "Новости".

"Мы никому никогда не позволим разрушить систему черноморской безопасности. И наша государственная цель — регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в минувшие годы во многих смыслах этого слова Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и утопить. Я этого не просто не допущу", — сказал Зеленский.

Он также заявил о желании сделать Украину "морской державой" уже в ближайшем будущем.

Кроме того, Зеленский добавил, что флот республики должен стать ее гордостью, а Одесса — морской столицей.