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Зеленский приказал оснастить флот ракетным вооружением 

Газета.Ru и ещё 6 30 минут назад
Зеленский приказал оснастить флот ракетным вооружением
Фото: Администрация Президента Украин
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручению главе ВМФ страны контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить полное оснащение флота ракетными установками, сообащет РИА "Новости".
"Мы никому никогда не позволим разрушить систему черноморской безопасности. И наша государственная цель — регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в минувшие годы во многих смыслах этого слова Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и утопить. Я этого не просто не допущу", — сказал Зеленский.
Он также заявил о желании сделать Украину "морской державой" уже в ближайшем будущем.
Кроме того, Зеленский добавил, что флот республики должен стать ее гордостью, а Одесса — морской столицей.
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Армия , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , Украина , Владимир Зеленский , РИА Новости
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