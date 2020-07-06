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СМИ: Индия намерена срочно закупить у России запчасти для военной техники 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Индия срочно закупит у РФ запчасти для военной техники
Фото: РИА Новости
Индия планирует в сжатые сроки закупить у РФ запчасти для военной техники российского производства. Об этом в понедельник сообщило профильное издание Defense News.
Согласно данным издания, представитель министерства обороны страны сообщил о намерении Индии запросить ускоренную поставку запчастей для многоцелевых истребителей Су-30МКИ, подводных лодок класса Kilo (дизель-электрические подлодки проекта 877) и основных боевых танков Т-90С, а также срочную закупку ракет и боеприпасов для истребителей, танков, боевых кораблей и подводных лодок.
Другой официальный представитель Минобороны Индии сообщил о планах правительства подписать с Россией соглашения стоимостью около $800 млн на закупку вооружений и запасных частей, отмечает издание.
По данным газеты, вышеупомянутые решения о закупках приняты на фоне осложнения отношений между Индией и Китаем.
Ранее информационное агентство ПТИ со ссылкой на источники сообщило, что Минобороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29 для укрепления боеспособности ВВС страны. Военно-воздушные силы Индии также приобретут дополнительно 12 самолетов Су-30МКИ, которые выпускаются индийской корпорацией HAL по российской лицензии. Позднее военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что контракты на истребители могут быть подписаны в ближайшее время.
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Армия , Азия , Войска , Конфликты , Оружие , Пожар во Владимире , Пожар в Грозном , Ситуация в мире , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Индия
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