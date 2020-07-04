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ВМС Украины получат ПКР «Нептун» в 2021 году и разместят их на Черном и Азовском побережье 

ТАСС 1 час назад
ВМС Украины получат ПКР «Нептун» в 2021 году
Фото: Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют принять на вооружение противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами "Нептун" в 2021 году и развернуть три дивизиона. Об этом заявил в субботу в интервью украинской службе "Радио Свобода" командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.
"По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два — на Черном море, один — на Азовском", — сказал Неижпапа.
"Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно, — заявил Неижпапа, имея в виду комплексы "Нептун". — Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас — получить "Нептуны" как можно скорее и грамотно их применять".
Алексей Неижпапа сообщал в середине июня, что Украина впервые провела испытания ракет комплекса Р-360 "Нептун" с боевой частью на полигоне в Одесской области и что эти испытания прошли успешно. Он также заявил, что Украина сейчас имеет полноценный ракетный комплекс берегового базирования и планирует перейти от концепции морских сил, которые ждут противника у своих берегов, к концепции ВМС, которые будут встречать противника у его берегов.
"Нептун" — дозвуковая крылатая ракета, предназначенная для поражения боевых кораблей, а также наземных целей. Она разработана предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими компаниями "Укроборонпрома" на базе советской Х-35 и отличается новой системой управления, большей массой и дальностью пуска. По открытым данным, в зависимости от комплектации масса ее боевой части может достигать 150 кг, а дальность — до 280 км.
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Армия , Укроборонпром , радио "Свобода"
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