«Уничтожители» Крымского моста появятся на Черном море

Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун». Об этом в интервью украинской службе «Радио Свобода» сообщил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа, передает ТАСС.

«По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два — на Черном море, один — на Азовском», — сказал Неижпапа и добавил, что, согласно прошедшим испытаниям, ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно.

Он назвал оружие однозначно эффективным, а также рассказал, что главная задача сейчас — получить «Нептуны» как можно скорее и грамотно их применять.