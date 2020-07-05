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Украина разместит на Черном и Азовском морях «уничтожителей» Крымского моста 

Lenta.ru и ещё 3 10 минут назад
«Уничтожители» Крымского моста появятся на Черном море
Фото: Reuters
Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун». Об этом в интервью украинской службе «Радио Свобода» сообщил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа, передает ТАСС.
«По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два — на Черном море, один — на Азовском», — сказал Неижпапа и добавил, что, согласно прошедшим испытаниям, ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно.
Он назвал оружие однозначно эффективным, а также рассказал, что главная задача сейчас — получить «Нептуны» как можно скорее и грамотно их применять.
В июне крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью, в ходе которых была успешно уничтожена заданная цель. В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен «Нептунами».
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Армия , В мире , Александр Турчинов , ИТАР-ТАСС , радио "Свобода"
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