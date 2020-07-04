Танк «Армата» отработал беспилотный режим работы

Российский танк на тяжелой гусеничной платформе T-14 «Армата» в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко считает, что уникальность беспилотного варианта танка заключается в наличии открытой цифровой архитектуры. Именно она, по его словам, создает «основу для роботизации бронетехники».

Ранее поступили сообщения о том, что Индия проявила интерес к покупке российских танков на базе платформы «Армата». На данный момент российские специалисты решают, какие элементы оборудования новейшей машины могут быть отправлены на экспорт.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.