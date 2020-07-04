2 авианосца США направились в Южно-Китайское море

США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами " Рональд Рейган " и "Нимиц" в Южно-Китайское море, где в настоящее время проводят учения военно-морские силы КНР , сообщает издание Wall Street Journal. Ранее Китай объявил о намерении провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля. Острова, находящиеся под контролем Пекина, являются спорной территорией между Китаем, Тайванем и Вьетнамом

"Цель состоит в том, чтобы показать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены региональной безопасности и стабильности", — заявил в интервью изданию контр-адмирал Джордж Уикофф, командующий ударной группой во главе с эсминцем "Рональд Рейган".

Уикофф отказался уточнить, где именно в Южно-Китайском море будут действовать авианосцы, и отметил, что американские учения не являются ответом на китайские учения. Вместе с тем он добавил, что "растущая военная самоуверенность Пекина оправдывает американское военно-морское присутствие", пишет Wall Street Journal.

По данным 7-го флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море. Само по себе проведение операций в Тихом океане такими силами является редкостью для американского флота, они проходят примерно раз в четыре года. Последний раз — в 2018 году.

В четверг Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР. По заявлению ведомства, проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря "контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности" в этом регионе.

В последние месяцы отношения США и Китая накалены по целому ряду причин: торговые отношения, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.