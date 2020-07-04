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США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ 

РИА Новости 14 минут назад
2 авианосца США направились в Южно-Китайское море
Фото: U.S. 7th Fleet/Mass Commcialist 2nd Class Kaila V. Peters
США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами "Рональд Рейган" и "Нимиц" в Южно-Китайское море, где в настоящее время проводят учения военно-морские силы КНР, сообщает издание Wall Street Journal. Ранее Китай объявил о намерении провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля. Острова, находящиеся под контролем Пекина, являются спорной территорией между Китаем, Тайванем и Вьетнамом.
"Цель состоит в том, чтобы показать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены региональной безопасности и стабильности", — заявил в интервью изданию контр-адмирал Джордж Уикофф, командующий ударной группой во главе с эсминцем "Рональд Рейган".
Уикофф отказался уточнить, где именно в Южно-Китайском море будут действовать авианосцы, и отметил, что американские учения не являются ответом на китайские учения. Вместе с тем он добавил, что "растущая военная самоуверенность Пекина оправдывает американское военно-морское присутствие", пишет Wall Street Journal.
По данным 7-го флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море. Само по себе проведение операций в Тихом океане такими силами является редкостью для американского флота, они проходят примерно раз в четыре года. Последний раз — в 2018 году.
В четверг Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР. По заявлению ведомства, проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря "контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности" в этом регионе.
В последние месяцы отношения США и Китая накалены по целому ряду причин: торговые отношения, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Авиакатастрофа , Причина крушения , Рональд Рейган , Пентагон , Wall Street Journal , США
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