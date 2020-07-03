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Британские истребители сопроводили российские самолеты 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Британские истребители сопроводили российские самолеты
Фото: Reuters
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии, чтобы сопроводить "дальние российские самолеты", сообщили в ВВС королевства.
Отмечается, что воздушные суда не заходили в район полетной информации Великобритании к северу от побережья Шотландии, "перехват не потребовался".
Ранее стало известно, что три самолета Ту-142 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики.
На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолеты F-35.
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Армия , Оружие , Шотландия
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