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В Госдепе обеспокоены желанием Китая «удвоить свой ядерный потенциал» 

RT на русском 48 минут назад
«Подводит не только Россию»: США обеспокоил Китай
Фото: Reuters
В Госдепартаменте США обеспокоены желанием Китая «удвоить свой ядерный потенциал» и укрепить «ядерную триаду».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Китай подводит не только нас и Россию, но и весь мир. Если Китай хочет быть ответственной державой, то он должен присоединиться к соглашениям ответственных держав (США и Россия. — RT)», — заявили в Госдепе.
Китай отказал США и РФ в переговорах по ядерному оружию
Там отметили, что Китай «быстро наращивает свой ядерный арсенал» и стремится «удвоить свой ядерный потенциал в течение следующего десятилетия».
«Поговаривали о 1 тыс. боеголовок. Пекин хочет триаду (боевых) возможностей с наземными пусковыми установками или ракетами наземного базирования, подводными лодками и бомбардировщиками. Это уже не минимальное сдерживание. Трехсторонняя гонка вооружений была бы дестабилизирующим (фактором) и не способствовала бы повышению безопасности ни для Китая, ни для России», — заключил представитель Госдепа.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
При этом в КНР заявили, что слова чиновников в США о необходимости привлечь Китай к российско-американским переговорам по контролю над ядерными вооружениями абсурдны и являются попыткой переложить ответственность на других.
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Комментарии
Армия , Маршалл Биллингсли , Госдеп США , Китай , США
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