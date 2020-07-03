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Помпео: учения Китая в Южно-Китайском море носят чрезвычайно провокационный характер 

ТАСС 59 минут назад
«Мы против претензий Пекина»
Фото: Reuters
Военные учения КНР у спорных островов Южно-Китайского моря носят чрезвычайно провокационный характер. Такое мнение выразил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео.
"Америка соглашается с нашими друзьями из Юго-Восточной Азии. Военные учения КНР в спорных водах Южно-Китайского моря носят чрезвычайно провокационный характер. Мы выступаем против неправомерных претензий Пекина. Точка", — написал он в Twitter.
В четверг Пентагон выразил "обеспокоенность решением Китая провести военные учения около Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля". По версии оборонного ведомства, проведение такого рода маневров "контрпродуктивно для снижения напряженности и поддержания стабильности", такие действия "дестабилизируют ситуацию" в регионе.
В пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай проводит военные учения в районе спорных островов в Южно-Китайском море в соответствии со своим исконным суверенным правом и не приемлет критику этих действий от США, которые являются главным дестабилизирующим фактором в регионе. Как он уточнил, оспариваемые у Китая другими государствами Парасельские острова (острова Сиша) — "исконная китайская территория", по данному вопросу "не существует абсолютно никаких пререканий".
Парасельские острова и расположенный по соседству архипелаг Спратли (Наньша) много лет остаются причиной многонационального регионального конфликта. Основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай, о своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины.
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Комментарии
Армия , Майкл Помпео , МИД , Пентагон , Китай , США
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