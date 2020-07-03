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В Армении началось производство автоматов Калашникова 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
В Армении началось производство автоматов Калашникова
Фото: РИА Новости
В Армении на предприятии, основанным по договору о сотрудничестве между ЗАО «Нейтрон ГАМ» и концерном «Калашников», стартовало производство автоматов АК-103.
Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева сообщала, что Армения ежегодно сможет выпускать до 50 тыс. автоматов Калашникова в год, передает Media Max.
Автоматы планируется поставлять в вооруженные силы Армении, также предприятие намерено работать и на экспорт.
Ранее представитель «Калашникова» Игорь Гордиенко сообщал, что завод в Армении планируется открыть к началу июля. АК-103 сначала будут собирать из российских комплектующих, но со временем планируется локализация производства «самих деталей на месте», пояснял Гордиенко.
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Армия , Мария Воробьева , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Ижмаш , Армения
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