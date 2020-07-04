Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NYT: разведка США заявила об отсутствии доказательств связи России с талибами 

Газета.Ru и ещё 2 30 минут назад
«Нет доказательств»: США о связи России с талибами
Фото: Chip East, газета.ру
Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором указано на отсутствие прямых доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times.
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальный центр по борьбе с терроризмом оценивают данные о связи России и талибов как "средней надежности" и указывают на отсутствие уверенности в достоверности этой информации, говорится в меморандуме.
Кроме того, в документе отмечается, что Агентство национальной безопасности также не располагает информацией, подтверждающей вывод о "сделке" российской разведки с талибами.
Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в России)* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение "Талибан"* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.
Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли "несколько" американских военных. Президент США Дональд Трамп сказал, что никто не проинформировал его о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.
* Организация запрещена в России
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Газета.Ru: последние новости
Росатом занимается подготовкой испытания прототипа плазменного ракетного двигателя Росатом занимается подготовкой испытания прототипа плазменного ракетного двигателя WP заявила о гибели военных США из-за "связи" талибов* с РФ WP заявила о гибели военных США из-за "связи" талибов* с РФ NYT назвала имя посредника в "сговоре" России и талибов* NYT назвала имя посредника в "сговоре" России и талибов*
Комментарии 1
Армия , Войска , Убийство , Дональд Трамп , АНБ , Талибан , Национальный центр по борьбе с терроризмом , ЦРУ , Washington Post , New York Times , Афганистан , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Это элита — им у нас можно все»: Соловьев о…
«Это элита — им у нас можно все»: Соловьев о…
160-летие Владивостока разозлило Китай
160-летие Владивостока разозлило Китай
Стал известен диагноз Хазанова
Стал известен диагноз Хазанова
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение