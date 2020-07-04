«Нет доказательств»: США о связи России с талибами

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Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором указано на отсутствие прямых доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" Афганистане . Об этом сообщает The New York Times.

Кроме того, в документе отмечается, что Агентство национальной безопасности также не располагает информацией, подтверждающей вывод о "сделке" российской разведки с талибами.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в России)* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение "Талибан"* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли "несколько" американских военных. Президент США Дональд Трамп сказал, что никто не проинформировал его о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

* Организация запрещена в России