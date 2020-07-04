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В России ответили на призыв США закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 18 36 минут назад
«Успокойтесь»: Россия о призыве США закрыть «Посейдон»
Фото: РИА Новости
«Американцы в разработке новых видов оружия отстали от России, потому занимаются демагогией», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал призыв спецпредставителя президента США Маршала Биллингсли отправить «ужасные российские проекты „Буревестник“ и „Посейдон“ на полку».
«Господа, успокойтесь! Мы просто обеспечили безопасность своей страны. И пока вы будете корпеть, прежде чем сможете повторить наши достижения в этой области — мы уйдем вперед по новым видам вооружений», — сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Сегодняшняя тенденция нашей оборонной доктрины такова, что мы не втягиваемся в гонку вооружений. Мы решаем вопросы не количеством, а качеством оружия. Американцы в разработке новых видов оружия отстали от России, потому занимаются демагогией», — отметил сенатор.
«Круче «Буревестника» и «Посейдона» сегодня ничего в мире нет. Наличие такого оружия в небольшом количестве гарантированно обеспечивает поражение вероятного противника на любой дальности», — подчеркнул Клинцевич.
«Посейдон» — одни из самых эффективных видов оружия в мире», — вторит сенатору вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Существующими средствами противолодочной обороны уничтожить эту торпеду практически невозможно. Главное назначение «Посейдона» — доставка сверхмощного термоядерного боеприпаса к побережью Америки. Потому заявление Биллингсли — это попытка убрать наиболее опасный для американцев компонент российских стратегических вооружений», — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.
В свою очередь член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко счел заявление Биллингсли «не более, чем политической риторикой».
«Ужасать» должны не российские разработки, а нежелание США вести переговоры о продлении договора СНВ-3», — сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД. «Это главная проблема, влияющая на мировую военно-политическую стабильность. Непродление соглашения означает, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля», — добавил эксперт.
«Что касается «Посейдона» и «Буревестника», то они не более «ужасны», чем баллистические ракеты США «Trident II» и «Minuteman». Это такие же средства доставки ядерных зарядов до цели, только более совершенные. Мы имеем право на разработку такого вида оружия, и никто нам этого запретить не может», — отметил собеседник.
«А беспокойство господина Биллингсли связано с тем, что у США нет настолько совершенных видов оружия. Если он нас критикует — значит мы все делаем правильно. Потому реагировать на такие заявления надо спокойно и просто убеждать американцев в необходимости продления действия договора СНВ-3», — заключил Коротченко.
Ранее спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал «ужасными» российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон». Он прокомментировал статью в журнале Forbes, в которой выдвинута версия, что якобы причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли быть испытания одной из этих ракет.
«Надеюсь, это не тот случай. Мы не раз предупреждали, что Skyfall («Буревестник» — прим. ВЗГЛЯД) и «Посейдон» — это ужасные проекты. Неважно, ответственна (ли Россия) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ–3. Следующее соглашение должно (покрыть их)», –сказал Биллингсли.
В мае Биллингсли заявил, что Россия должна «свернуть» пять новых программ и «отказаться от них». Имеются в виду комплексы «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», система «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник».
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Армия , Войска , Оружие , Игорь Коротченко , Франц Клинцевич , Константин Сивков , Министерство обороны , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд" , Forbes , США
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