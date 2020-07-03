«Контрпродуктивно»: Пентагон об учениях КНР

Минобороны США обеспокоено проведением учений КНР в Южно-Китайском море 1-5 июля и считает действия страны контрпродуктивными в вопросе снижения напряженности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.
"Проведение военных учений на спорной территории в Южно-Китайском море контрпродуктивно для усилий по ослаблению напряженности и поддержанию стабильности. Действия КНР еще больше дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море", — подчеркивается в заявлении.
Китайские морские учения проходят в районе островов Сиша (Парасельские острова), которые оспариваются КНР и Вьетнамом.
В Пентагоне также отметили, что действия Китая нарушают обязательства КНР по декларации 2002 года, которая призывает страны избегать действий, обостряющих споры на данной территории.