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Главком ВКС рассказал о новых космических системах связи в России 

Российская Газета и ещё 13 8 часов назад
Россия развернет в космосе системы разведки к 2024 году
Фото: ТАСС
В России развернут космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении к 2024 году. Об этом рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
"Все это части работы по созданию ЕКС — Единой космической системы. Орбитальная группировка обеспечит выполнение задач по глобальному контролю поверхности Земли, а также повышению живучести системы боевого управления в условиях помехового противодействия", — цитирует эксперта газета "Красная звезда".
Ранее Минобороны РФ сообщало, что Единая космическая система обнаружения и боевого управления станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе предупреждения о ракетном нападении SBIRS.
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Армия , Сергей Суровикин , Министерство обороны
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