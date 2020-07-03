Россия развернет в космосе системы разведки к 2024 году

В России развернут космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении к 2024 году. Об этом рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
"Все это части работы по созданию ЕКС — Единой космической системы. Орбитальная группировка обеспечит выполнение задач по глобальному контролю поверхности Земли, а также повышению живучести системы боевого управления в условиях помехового противодействия", — цитирует эксперта газета "Красная звезда".
Ранее Минобороны РФ сообщало, что Единая космическая система обнаружения и боевого управления станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе предупреждения о ракетном нападении SBIRS.