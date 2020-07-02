6,6 тысячи военных вылечились от коронавируса

Свыше 6,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 88 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 88 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6650 человек", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 750.

На 2 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1316 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус.

Среди курсантов и слушателей вузов болеют 208 военных.

Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны, составляет 684 человека.

Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1359 пациентам, из них 233 человека — гражданские жители. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны.