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В МИД России отвергли домыслы о предоставлении оружия талибам в Афганистане 

Газета.Ru и ещё 5 16 минут назад
«В Афганистан»: Захарова рассказала о поставках оружия
Фото: РИА Новости
Россия никогда не поставляла боевикам террористической группировки "Талибан" оружие. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ много лет "продает стрелковое оружие" в Афганистане, хотя США выступают против этого. Он утверждал, что обсуждал эту тему с российскими министром иностранным дел Сергеем Лавровым.
Захарова отметила, что вооружение от России получало только законное правительство Афганистана. При этом она подчеркнула, что этот вопрос ранее никогда не поднимался в ходе контактов глав внешнеполитических ведомств России и США.
"Россия поставляла вооружения только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно", — цитирует Захарову "Интерфакс".
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Армия , Конфликты , Оружие , Политика , Сергей Лавров , МИД , Талибан , Интерфакс , Афганистан , США
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