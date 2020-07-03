«В Афганистан»: Захарова рассказала о поставках оружия

Россия никогда не поставляла боевикам террористической группировки "Талибан" оружие. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ много лет "продает стрелковое оружие" в Афганистане, хотя США выступают против этого. Он утверждал, что обсуждал эту тему с российскими министром иностранным дел Сергеем Лавровым

Захарова отметила, что вооружение от России получало только законное правительство Афганистана. При этом она подчеркнула, что этот вопрос ранее никогда не поднимался в ходе контактов глав внешнеполитических ведомств России и США.