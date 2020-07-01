США отложили испытание «лучей смерти»

Давно запланированные испытания лазерного оружия воздушного базирования на борту истребителя ВВС США отложены до 2023 года из-за возникших технических проблем и осложнений, вызванных продолжающейся пандемией коронавируса. Об этом пишет Defense News.

Согласно Программе лазерных демонстраторов высокой энергии, предназначенных для самообороны летательных аппаратов ВВС США (Air Force's Self-Protect High Energy Laser Demonstrator program, SHiELD), первое испытание боевого лазера воздушного базирования на борту истребителя планировалось осуществить в 2021 году. Однако теперь оно сдвинуто на два года «вправо», заявил руководитель программы SHiELD в Исследовательской лаборатории ВВС Джефф Хеггемайер.

«Это действительно сложная технология, которую требуется интегрировать в летательный аппарат. В конечном итоге именно это мы и пытаемся сделать с помощью этой программы, чтобы продемонстрировать, что лазерные технологии достаточно развиты, чтобы их можно было интегрировать в платформу самолета-истребителя», — сказал он.

«Но такие вещи, как COVID-19, подрывают экономику. И это оказывает существенное влияние и на наши планы», — добавил Джефф Хеггемайер.

Будущее использования лазерного оружия на борту истребителей пока остается весьма неясным. Цель программы SHIELD состоит в том, чтобы дать боевым самолетам возможность защиты от управляемых ракет, выпущенных вражеским самолетом или системами ПВО на земле. Но в мае заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майк Гриффин отметил, что он «крайне скептически» относится к тому, что лазер воздушного базирования может использоваться для подобной противоракетной обороны.

Отвечая на вопрос, что это на практике означает для программы SHiELD, заместитель министра ВВС США по закупкам Уилл Ропер признал, что его служба в настоящее время переосмысливает, как лучше всего использовать технологии направленной энергии. «Возможно, самая оптимальная реализация программы SHiELD еще отнюдь не означает размещение лазера на борту истребителя», — сказал он.

«Я сказал команде разработчиков — начнем диалог», — сообщил Ропер 9 июня на мероприятии, организованном Институтом аэрокосмических исследований им. Митчелла.

«Для начала надо понять различные уровни мощности и то, чему они должны соответствовать, и давайте не будем стремиться создавать самый высокий уровень мощности, о котором на данном этапе мы можем только мечтать», — добавил Уилл Ропер.

«То, что я ожидаю, — сделать на данном этапе лазерное оружие вполне боеспособным. К примеру, чтобы оно стало реальной угрозой для небольших беспилотных летательных аппаратов.

БЛА в ряде случаев сложно отождествить, мы порой не знаем, кто их отправляет, и мы не можем для их уничтожения использовать дорогостоящие зенитные управляемые ракеты. Так что масштабная угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов может сделать лазерное оружие вполне реальной вещью, и как только это произойдет, мы перейдем к тому, что обычно делают военные, то есть мы будем стремиться к масштабированию мощности», — пояснил Уилл Ропер.

В свою очередь Джефф Хеггемайер сказал, что есть много способов, с помощью которых ВВС США могли бы выделить лазерные технологии, разработанные в рамках программы SHiELD, но очень важно, чтобы подобные разработки продолжались, и чтобы можно было оценить зрелость и полезность открывающихся возможностей.

«Я думаю, что важно для начала напомнить, в чем заключается смысл программы SHiELD. Он сводится отнюдь не к закупкам каких-либо конкретных образцов вооружения. В этих целях мы выпускаем десятки или сотни лазерных систем для оперативного использования. Что мы пытаемся сделать с SHiELD, так это точно ответить на следующие вопросы — достаточно ли зрелы лазерные технологии, чтобы функционировать на платформе самолета-истребителя? Решили ли мы те технические проблемы, чтобы в настоящее время это стало возможным?» — пояснил Джефф Хеггемайер.

Он также обозначил разницу между возможностями по самообороне летательных аппаратов, которые мог бы дать предоставить лазер по программе SHiELD, и более мощным лазером, способным перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, как предлагает Агентство по противоракетной обороне США.

«Мы не говорим об этих очень и очень больших дальностях боевого применения лазерного оружия.

Мы рассуждаем о более коротком диапазоне и других задачах, в первую очередь для того, чтобы самолету-истребителю защитить себя самого или своего ведомого», — сказал Хеггемайер. По его словам, «защита от ракет противника может многое значить. Некоторые из этих задач очень и очень сложные, а некоторые и не такие уж и сложные».

Пока, по крайней мере, инвестиции ВВС США в направленную энергетику остаются стабильными. Для высокоэнергетических лазеров средства выделяются по нескольким направлениям финансирования. К примеру, в 2021 финансовом году для фундаментальных исследований запрошено $15,1 млн и $45,1 млн для прикладных исследований в области высокоэнергетических лазерных технологий, а также еще $13 млн предполагается затратить на мощные твердотельные лазерные технологии. В 2020 финансовом году в сфере лазерных технологий на фундаментальные исследования выделено $14,8 млн и $48,2 млн на прикладные исследования.

Конкретно программа SHiELD предусматривает разработку трех элементов: самого лазера, который разрабатывает корпорация Lockheed Martin, системы управления лучом производства компании Northrop Grumman, а разработчиком установки в целом и системным интегратором выступает корпорация Boeing

Также Хеггемайер сказал, что сама установка находится в стадии разработки, а интеграцию лазера и системы управления лучом планируется начать уже в следующем году.

«Большая сложность заключается в том, что собрать все эти вещи в установке сравнительно небольшого объема. Однако если вы посмотрите на другие лазерные установки, а у нас есть системы, созданные другими подрядчиками, то они уже достаточно зрелы и готовы к развертыванию», — сказал он.

В частности, в апреле 2019 года Исследовательская лаборатория ВВС США провела наземные испытания лазерной системы-демонстратора (Demonstrator Laser Weapon System, DLWS), которая в настоящее время используется в Сухопутных войсках США. В ходе тестов были успешно поражены несколько ракет класса «воздух-воздух».

«Оказывается, система DLWS, если принять во внимание все обстоятельства, является действительно хорошим вариантом для лазера соответствующей мощности в рамках программы SHiELD», — сказал по этому поводу Хеггемайер.

Поскольку и SHiELD, и DLWS генерируют примерно одинаковое количество энергии на цель, а в случае SHiELD Джефф Хеггемайер только сказал, что она составляет «десятки киловатт». Этот тест дал Исследовательской лаборатории ВВС весьма полные данные о том, как лазер физически воздействует на объект поражения.

В 2019 году в рамках SHiELD были проведены летные испытания лазерной установки с теми же размерами, которая были определены корпорацией Boeing.

Система была установлена на самолете (Хеггемайер отказался указать модель) и облетела базу ВВС Эглин во Флориде, чтобы измерить, как вибрации, сила тяжести и другие факторы окружающей среды могут повлиять на характеристики оружия.

Издание Air Force Magazine сообщило в 2019 году, что воздушные демонстрации SHiELD будут происходить на борту истребителя F-15.

Как ранее писала «Газета.Ru», Исследовательская лаборатория ВВС США уже довольно давно работает над авиационным лазерным оружием. Одной из проблем, связанных с этим, является, конечно, необходимость конденсировать и транспортировать эффективное количество мобильной электроэнергии.

В этой сфере уже достигнут большой прогресс, и окончательный план состоит в том, чтобы вооружить истребители лазерами типа «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Тем временем в качестве еще одного шага к этой конечной цели ВВС США планируют сначала вооружить лазерным оружием военно-транспортные самолеты, потому что они лучше приспособлены для размещения больших по весу и объему компонентов подобных средств поражения.

Форм-факторы (стандарты, которые задают габариты и другие параметры технического изделия) недостаточно миниатюрны до такой степени, чтобы достаточно мощные лазеры могли быть уже сегодня размещены на самолетах типа истребителей, поскольку энергосистемы должны быть мобильными и легкими, но при этом очень мощными. Таким образом, военно-транспортные самолеты могут послужить в качестве промежуточного шага для размещения лазерного оружия на летательных аппаратах.

Работы над лазерным оружием настойчиво ведутся и в других видах вооруженных сил США. В частности, «Газета.Ru» ранее рассказывала, насколько далеко в этом плане продвинулись военно-морские силы. Американский флот намерен получить высокоэнергетический лазер и интегрированный оптический ослепитель, а также сопряженную с ними систему разведки уже в 2021 году.

Что касается Сухопутных войск США, то, как ранее писала «Газета.Ru», два года назад боевая бронированная машина «Страйкер», оснащенная мобильным высокоэнергетическим лазером (Mobile High-Energy Laser, MEHEL) мощностью 5 кВт, поразила небольшой БЛА на полигоне Графенвер в Германии (земля Бавария). Тем самым американцы продемонстрировали своим европейским союзникам, насколько эффективно оружие на новых физических принципах.

В России лазерный комплекс «Пересвет» 1 декабря 2018 года заступил на опытно-боевое дежурство. По сообщениям СМИ, «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских космических аппаратов, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет.