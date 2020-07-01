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Украина усилила боеспособность войск у границ с Крымом 

Lenta.ru 1 час назад
Украина усилила боеспособность войск у Крыма
Фото: РИА Новости
На Украине признали отсутствие данных о существовании угрозы стране с южного направления, однако усилили боеспособность войск у границ с Крымом. Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил ВС Украины Сергей Наев, передает «РБК-Украина».
«Информации об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, у командования объединенных сил ВСУ нет. Но мы усилили все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация», — сообщил Наев.
По его словам, в Киеве осознают возможности России по быстрому наращиванию военной силы близ украинских границ и понимают «все сценарии развития ситуации на этом направлении». В связи с этим, отметил командующий, военные уже отработали совместные действия с Национальной полицией, Службой безопасности Украины и Нацгвардией.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия может осуществить «акт агрессии» из-за нехватки воды в Крыму. При этом он подчеркнул, что власти готовы восстановить водоснабжение Крыма только после возвращения полуострова в состав Украины. Также дипломат отмечал, что Россия может начать военное наступление на территорию Украины с Кавказа.
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Армия , В мире , Войска , Конфликты , Политика , Украина , Сергей Наев , СБУ , РБК-Украина , Республика Крым
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