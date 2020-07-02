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«Росатом» проведет испытания прототипа плазменного ракетного двигателя 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В РФ испытают прототип плазменного ракетного двигателя
Фото: АГН «Москва»
Государственный научный центр РФ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ТРИНИТИ, входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») заказало работы по выбору техники для испытаний прототипа космического плазменного ракетного двигателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госзакупок.
Плазменный двигатель является разновидностью электрического ракетного двигателя (ЭРД). Расходуемое вещество такого двигателя получает ускорение в состоянии плазмы (ионизированного газа). Подобные системы, в отличие от жидкостных двигателей, могут работать только в вакууме, поэтому не предназначены для вывода грузов на орбиту.
В настоящее время они используются, к примеру, для удержания спутников на так называемой точке стояния. Кроме того, за счет уменьшения запасов рабочего тела при сравнительно высокой скорости его истечения, они рассматриваются как возможный способ совершения быстрых космических перелетов.
Как отмечается в техзадании, в настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя. Также в документе говорится о разрабатываемом прототипе плазменного двигателя на основе плазменного ускорителя с энергией плазмы в импульсе до 300 килоджоулей и скоростью истечения плазмы не менее 100 километров в секунду.
Также в документе говорится, что параметры такого двигателя «на несколько порядков превышают границы измерений существующих методик измерения параметров плазменных двигателей». Это означает, что для определения характеристик необходимо разработать оригинальные методики, по большей части бесконтактные, и близкие к методикам, применяемым в установках термоядерного синтеза.
Исполнитель будущих работ должен провести экспериментальное и расчетное обоснование элементов диагностических комплексов и условий их применения в ходе испытаний, говорится в документе. Работы предстоит осуществить до конца 2020 года.
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Армия , Оружие , Выборы в Москве , Росатом
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