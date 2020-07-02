NYT назвала имя посредника в «сговоре» РФ и талибов*

Газета New York Times опубликовала новый материал о "сговоре" России и талибов (организация запрещена в России), в котором называет главного "посредника" двух сторон.
Согласно материалу, им является контрабандист наркотиков Рахмат Азизи. Такие данные журналистам предоставили американские и афганские официальные лица.
В статье утверждается, что он на протяжении нескольких лет передавал деньги от российской военной разведки талибам, а к моменту рейда Азизи "сбежал".
Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан"* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение "Талибан"* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли "несколько" американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.