NYT назвала имя посредника в «сговоре» РФ и талибов*

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Газета New York Times опубликовала новый материал о "сговоре" России талибов (организация запрещена в России), в котором называет главного "посредника" двух сторон.

Согласно материалу, им является контрабандист наркотиков Рахмат Азизи. Такие данные журналистам предоставили американские и афганские официальные лица.

В статье утверждается, что он на протяжении нескольких лет передавал деньги от российской военной разведки талибам, а к моменту рейда Азизи "сбежал".