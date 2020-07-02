Украина направит в Донбасс ракетные комплексы Javelin

Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin направят в район проведения карательной операции против жителей Донбасса, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак 2 июля в интервью изданию АрмияInform.
Он рассказал, что боевики одной из бригад ВСУ активно осваивают оружие, после чего их отправят в Донбасс.
«Нарабатываются навыки работы расчётов этих ПТРК. Лично хочу убедиться, что наши воины могут эффективно применять эти ПТРК», — отметил Хомчак.
Он также добавил, что члены данной бригады также учатся применять турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar.
Напомним, ранее появилась информация о том, что США передали Украине ПТРК Javelin с условием, что данное оружие будет храниться на складах ВСУ, и не будет использоваться в Донбассе. Позже заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд заявил, что никаких особых требований американская сторона не выдвигала.