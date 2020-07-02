Украина направит в Донбасс ракетные комплексы Javelin

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Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin направят в район проведения карательной операции против жителей Донбасса, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак 2 июля в интервью изданию АрмияInform.

Он рассказал, что боевики одной из бригад ВСУ активно осваивают оружие, после чего их отправят в Донбасс.

«Нарабатываются навыки работы расчётов этих ПТРК. Лично хочу убедиться, что наши воины могут эффективно применять эти ПТРК», — отметил Хомчак.

Он также добавил, что члены данной бригады также учатся применять турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar.