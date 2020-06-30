Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу рассказал о присутствии России в Мировом океане 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Шойгу рассказал о присутствии России в Мировом океане
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Вооруженные силы России присутствуют в стратегически важных районах Мирового океана, рассказал на совещании министр обороны России Сергей Шойгу. Слова министра публикует ТАСС/
«Корабли Военно-морского флота продолжают нести боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана. В настоящее время в море находится 33 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе 22 — в дальней морской зоне». — цитирует агентство Шойгу.
Министр заявил, что ситуация с пандемией коронавируса не оказала существенного влияния на деятельность российской армии, план подготовки зимнего периода обучения удалось выполнить почти в полном объеме. Отменены были лишь те планы, которые касались выезда за границу РФ. Так, 14 июня стало известно, что совместный визит Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Турцию отменяется из-за угрозы заболевания.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Последние новости
Путин обратится к россиянам Путин обратится к россиянам Почти 50 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции Почти 50 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
Армия , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты неожиданные детали развода Пелагеи
Раскрыты неожиданные детали развода Пелагеи
«Gucci-батюшку» снова заметили в обновках от Louis Vuitton
«Gucci-батюшку» снова заметили в обновках от Louis Vuitton
Тунгусский метеорит по мощности был равен водородной бомбе
Тунгусский метеорит по мощности был равен водородной бомбе
«Калашников» рассекретил новый пулемет
«Калашников» рассекретил новый пулемет
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение