Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские сенаторы призвали к незамедлительному продлению СНВ-III 

RT на русском и ещё 1 39 минут назад
Сенаторы США призвали к продлению СНВ-III
Фото: Reuters
Американские сенаторы Дайэнн Файнстайн и Эдвард Марки высказались за продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией. Об этом говорится в письме, направленном в Белый дом, и законопроекте, который политики внесли в конгресс. С документами ознакомился RT.
В письме президенту США Дональду Трампу сенатор Файнстайн отметила, что СНВ-III обеспечит большую «предсказуемость» развития ситуации в этой сфере, пока Вашингтон занимается заменой устаревшего ядерного оружия.
«Продление действия договора ограничит численность российских стратегических сил как минимум до 2026 года. Это поможет повысить предсказуемость и прозрачность в то время, как мы сами занимаемся заменой наших устаревающих систем ядерного вооружения», — заявила сенатор.
По её словам, продлив соглашение, Соединённые Штаты продолжат осуществлять надзор за соблюдением Россией условий договора и получать уникальные ценные данные о численности, характеристиках, местонахождении и деятельности российских стратегических сил.
Кроме того, Файнстайн считает, что продление СНВ-III даст время на разработку нового соглашения, в том числе подключить к процессу Китай и принять меры по ограничению и сокращению той части ядерного арсенала, которая не подпадает под договор, в частности, гиперзвуковое вооружение.
За незамедлительное продление СНВ-III также выступил сенатор Эдвард Марки. При поддержке Файнстайн он внёс в конгресс законопроект о снижении ядерной угрозы для США.
«В соответствии с американским политическим курсом США должны немедленно согласиться продлить договор СНВ-III на пять лет, до 5 февраля 2026 года, посредством двустороннего соглашения с Российской Федерацией. Это необходимо для того, чтобы и впредь иметь представление о местонахождении, передвижении, дислокации стратегических систем доставки и боезарядов, принадлежащих России», — говорится в тексте инициативы.
Марки подчеркнул, что пролонгация договора станет «важным шагом на пути к подготовке почвы для многосторонней инициативы по контролю за вооружениями».
Помимо этого, сенатор призвал отказаться от проведения новых ядерных испытаний, а также запретить финансирование подобных тестов.
Ранее в администрации президента США объявили о готовности рассмотреть продление СНВ-III «при определённых обстоятельствах».
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
RT на русском: последние новости
Шесть человек погибли в результате взрыва на юге Афганистана Шесть человек погибли в результате взрыва на юге Афганистана Трампу не докладывали о якобы сговоре России с Талибаном Трампу не докладывали о якобы сговоре России с Талибаном МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Комментарии
Армия , Азия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , Политика , Дональд Трамп , Администрация США , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Глава Косова ответил на обвинение в убийствах
Глава Косова ответил на обвинение в убийствах
Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры
Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры
Раскрыта правда о появлении коронавируса
Раскрыта правда о появлении коронавируса
Видео
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Меркель отказалась пожать руку Макрону
00:10
Меркель отказалась пожать руку Макрону
В мире
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
00:57
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
В мире
ВОЗ анонсировала расследование в Китае
00:27
ВОЗ анонсировала расследование в Китае
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение