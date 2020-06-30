Сенаторы США призвали к продлению СНВ-III

Американские сенаторы Дайэнн Файнстайн и Эдвард Марки высказались за продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией . Об этом говорится в письме, направленном в Белый дом, и законопроекте, который политики внесли в конгресс. С документами ознакомился RT.

В письме президенту США Дональду Трампу сенатор Файнстайн отметила, что СНВ-III обеспечит большую «предсказуемость» развития ситуации в этой сфере, пока Вашингтон занимается заменой устаревшего ядерного оружия.

«Продление действия договора ограничит численность российских стратегических сил как минимум до 2026 года. Это поможет повысить предсказуемость и прозрачность в то время, как мы сами занимаемся заменой наших устаревающих систем ядерного вооружения», — заявила сенатор.

По её словам, продлив соглашение, Соединённые Штаты продолжат осуществлять надзор за соблюдением Россией условий договора и получать уникальные ценные данные о численности, характеристиках, местонахождении и деятельности российских стратегических сил.

Кроме того, Файнстайн считает, что продление СНВ-III даст время на разработку нового соглашения, в том числе подключить к процессу Китай и принять меры по ограничению и сокращению той части ядерного арсенала, которая не подпадает под договор, в частности, гиперзвуковое вооружение.

За незамедлительное продление СНВ-III также выступил сенатор Эдвард Марки. При поддержке Файнстайн он внёс в конгресс законопроект о снижении ядерной угрозы для США.

«В соответствии с американским политическим курсом США должны немедленно согласиться продлить договор СНВ-III на пять лет, до 5 февраля 2026 года, посредством двустороннего соглашения с Российской Федерацией. Это необходимо для того, чтобы и впредь иметь представление о местонахождении, передвижении, дислокации стратегических систем доставки и боезарядов, принадлежащих России», — говорится в тексте инициативы.

Марки подчеркнул, что пролонгация договора станет «важным шагом на пути к подготовке почвы для многосторонней инициативы по контролю за вооружениями».

Помимо этого, сенатор призвал отказаться от проведения новых ядерных испытаний, а также запретить финансирование подобных тестов.