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ВМФ России уничтожил врага с берега Крыма 

Артём Кульша и ещё 1 18 минут назад
Ракетчики с крымского берега уничтожили морскую цель
Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
Расчет ракетного комплекса «Бал» ракетного соединения Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России уничтожил условного врага с берега Крыма в ходе учений. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«Бал», как сообщал «Рамблер», — береговой ракетный комплекс. Он вооружен противокорабельными ракетами Х-35. «Бал» стоит на вооружении в том числе ракетного соединения ЧФ.
Некоторое время назад расчет «Бала» ракетного соединения ЧФ провел тактические учения на полигоне «Опук» на одноименном мысу в Крыму.
В ходе них военные совершили марш туда из пункта постоянной дислокации, развернули комплекс, отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей, обнаружили корабль условного противника (мишень с радиолокационными отражателями), получили сигнал на применение оружия, выстрелили и точно попали, в результате чего цель была уничтожена.
«Стрельба проведена в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ в целях совершенствования практических навыков военнослужащих при отработке задач по обнаружению и уничтожению морских целей», — отмечает «Звезда».
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Армия , Войска , Оружие , Республика Крым
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