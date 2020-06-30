Ракетчики с крымского берега уничтожили морскую цель

Расчет ракетного комплекса «Бал» ракетного соединения Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России уничтожил условного врага с берега Крыма в ходе учений. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Бал», как сообщал «Рамблер», — береговой ракетный комплекс. Он вооружен противокорабельными ракетами Х-35. «Бал» стоит на вооружении в том числе ракетного соединения ЧФ.

Некоторое время назад расчет «Бала» ракетного соединения ЧФ провел тактические учения на полигоне «Опук» на одноименном мысу в Крыму.

В ходе них военные совершили марш туда из пункта постоянной дислокации, развернули комплекс, отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей, обнаружили корабль условного противника (мишень с радиолокационными отражателями), получили сигнал на применение оружия, выстрелили и точно попали, в результате чего цель была уничтожена.