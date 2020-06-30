Ракетчики с крымского берега уничтожили морскую цель 

Ракетчики Черноморского флота провели стрельбы из берегового противокорабельного комплекса «Бал» на манёврах в Крыму и уничтожили морскую цель. Учения проходили на межвидовом полигоне боевой подготовки «Опук».

В качестве корабля условного противника использовалась надводная мишень, которая была оснащена специальными радиолокационными отражателями, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В результате точного попадания цель была уничтожена, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские власти уверены: Москва должна ежегодно выплачивать Киеву $100 млн за базирование в Крыму Черноморского флота РФ, как это было до вхождения полуострова в состав России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.