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Ракетчики с крымского берега уничтожили морскую цель 

News.ru 1 час назад
Ракетчики с крымского берега уничтожили морскую цель
Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
Ракетчики Черноморского флота провели стрельбы из берегового противокорабельного комплекса «Бал» на манёврах в Крыму и уничтожили морскую цель. Учения проходили на межвидовом полигоне боевой подготовки «Опук».
В качестве корабля условного противника использовалась надводная мишень, которая была оснащена специальными радиолокационными отражателями, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
В результате точного попадания цель была уничтожена, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские власти уверены: Москва должна ежегодно выплачивать Киеву $100 млн за базирование в Крыму Черноморского флота РФ, как это было до вхождения полуострова в состав России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
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Армия , Войска , Оружие , РИА Новости , Республика Крым
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