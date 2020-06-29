Россиянин выставил на продажу танк Т-34 

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Москвич выставил на продажу оригинальный танк Т-34-85 на сервисе объявлений Avito. На соответствующее объявление обратили внимание журналисты издания «Взгляд».

«Продается ходовой советский средний танк Т-34-85, после полной реставрации, оригинал, 1945 года выпуска, демилитаризован. Документы в собственность. Готовый участник Парада Победы», — гласит описание под объявлением.

При этом цена товара не указана.

Кроме того, продавец продает реактивную систему залпового огня БМ-13Н «Катюша» на шасси «Студебеккер» за 5,2 миллиона рублей.

В число завершенных объявлений пользователя входят автомобили ЗИЛ-131, Урал-4320, а также различные пушки.

В июне 2018 года в Петербурге начали торговать изготовленной для Путина «Волгой». Объявление о продаже автомобиля ГАЗ-21 «Волга» появилось на платформе «Юла». Известно, что в 2004 году завод ГАЗ выпустил три такие машины. Две из них находятся в собственности президента, а третью — черную «Волгу» — сотрудники КБ обнаружили в Ленинградской области.