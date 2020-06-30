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«Князь Владимир» вышел в Белое море к месту службы 

Российская Газета и ещё 3 4 часа назад
«Князь Владимир» вышел в Белое море к месту службы
Фото: Пресс-служба Северного флота
Новейший подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" вышел из Северодвинска в Белое море. Он выполнит межбазовый переход к месту постоянной дислокации — город Гаджиево Мурманской области, где находится главная база подводных сил Северного флота.
Как сообщили в пресс-службе СФ, в течение нескольких дней экипаж выполнит задачи, связанные с боевой подготовкой в Белом и Баренцевом морях, проверит работу всех узлов и механизмов. Как отмечает ответственный сдатчик атомной подводной лодки "Князь Владимир" Александр Макариков, еще в период испытаний ракетоносец показал себя с положительной стороны, продемонстрировав замечательные маневренные характеристики. Кроме того, были успешно выполнены глубоководное погружение, ракетные стрельбы, сообщает пресс-служба Севмаша.
В Гаджиево "Князя Владимира" ожидают к концу нынешней недели.
"Князь Владимир" — ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Заложен на Севмаше 30 июля 2012 года. В состав Военно-морского флота России вошел 12 июня 2020-го. Это головной корабль усовершенствованного проекта 955А — "Борей-А". Его отличает малошумность, лучшая управляемость.
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Армия , Севмаш , Гаджиево , Мурманская Область , Северодвинск
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