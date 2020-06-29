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Военный парад на Красной площади смотрели почти 17 миллионов россиян 

РИА Новости и ещё 1 6 часов назад
Парад на Красной площади смотрели почти 17 млн россиян
Фото: РИА Новости
Военный парад на Красной площади смотрели почти 17 миллионов россиян, сообщили РИА Новости в Mediascope.
Суммарная аудитория военного парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, составила 16 миллионов 926 тысяч человек. Рейтинг трансляции, по данным Mediascope, 23,9%, доля аудитории — 83,6%, охват — 29,6%.
Больше всего зрителей, по информации компании, смотрели трансляцию на Первом канале. Аудитория трансляции у вещателя составила 8 миллионов 788 тысяч, рейтинг, 12,4%, доля — 43,4%, охват — 15,2%. На "России 1" парад смотрело больше 4,3 миллиона человек, на НТВ — больше 1,1 миллиона.
Аудитория — среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват — количество человек, смотревших программу минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения. Учитывались города России с населением больше 100 тысяч человек. Целевая аудитория: 4+.
В середине апреля 2020 года президент России Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В итоге парад Победы прошел 24 июня.
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Армия , Владимир Путин , РИА Новости , НТВ
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