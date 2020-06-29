Пентагону нужны малые корабельные беспилотники 

Командование Военно-морских сил США объявит тендер на разработку и производство прототипов малых корабельных беспилотных летательных аппаратов, а также проведение их испытаний.

Одним из основных беспилотных летательных аппаратов, используемых на сегодняшний день американским флотом, является ScanEagle. Он имеет несколько характерных недостатков: к примеру, для его запуска необходима пневматическая катапульта, занимающая довольно много места на палубе, а также аэрофинишер — трос, натянутый на мачте, за который аппарат зацепляется крылом в конце полёта.

Согласно требованиям Министерства обороны США , новые малые корабельные беспилотники не должны нуждаться в каком-либо специальном оборудовании для запуска или посадки. Аппарат должен быть способным совершать посадку с полезной нагрузкой массой не менее 11,3 килограмма и обеспечивать питание мощностью не менее 300 ватт. Продолжительность полёта беспилотника должна быть не менее 12 часов, дальность действия — не менее 130 километров.

Аппарат также должен обеспечивать передачу оператору видео в дневных и ночных условиях, а канал связи с управляющей станцией должен быть шифрованным. Другие подробности и требования к беспилотникам военные не раскрывают. По итогам тендера ВМС США заключат с одной из компаний контракт на разработку нового корабельного беспилотника и его серийное производство.

Стоимость контракта может составить до миллиарда долларов. Демонстрационные испытания прототипов участников конкурса планируется провести в конце ноября или начале декабря нынешнего года на полигоне в Юме американского штата Аризона. Специалисты Исследовательского управления ВМС США также намеревались объявить конкурс на разработку нового тактического палубного беспилотника, пригодного к взлёту и посадке на палубу практического любого корабля в составе флота.