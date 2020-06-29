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Китайским военным введут вакцину от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 2 45 минут назад
Китайским военным введут вакцину от коронавируса
Фото: AP
В Китае вакцина от коронавируса получила одобрение для военного использования, пишет компания CanSino Biologics.
Рекомбинантную вакцину от COVID-19 разработали компания CanSino Biologics, Пекинский институт биотехнологий и Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии.
"Общие клинические результаты показывают, что вакцина Ad5-nCoV обладает потенциалом для предотвращения возникновения заболеваний, вызываемых коронавирусом SARS-CoV-2", — говорится в заявлении.
Отмечается, что первая и вторая фазы клинических испытаний прошли успешно, но для массового использования необходимо разрешение соответствующего департамента.
Ранее сообщалось, что вакцина может появиться в продаже к концу 2019 года.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Армия , ВОЗ , Китай
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