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Подразделения спецназа Грузии и США провели совместные учения 

ИА Regnum 1 час назад
Подразделения спецназа Грузии и США провели учения
Фото: Reuters
Совместные учения сил специального назначения Грузии и США прошли на полигоне грузинского министерства обороны. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба военного ведомства.
По данным грузинского минобороны, участники учений отрабатывали тактику действия малыми группами при уничтожении бандформирований. За действиями военных от Грузии наблюдали командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и другие представители командования. Со стороны США присутствовал мастер-сержант американского посольства Грег Энджел.
«В Силах специальных операций подобные плановые совместные грузино-американские учения проводятся регулярно», — сообщает пресс-служба минобороны.
Стоит отметить, что 23 июня в Батуми в третий раз пришел эсминец ВСМ США USS Porter. По заявлению американского посольства, визит был совершен в рамках двухстороннего сотрудничества и для «повышения безопасности в регионе».
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Армия , Министерство обороны , Грузия , США
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