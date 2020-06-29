Подразделения спецназа Грузии и США провели учения

Совместные учения сил специального назначения Грузии США прошли на полигоне грузинского министерства обороны . Об этом 28 июня сообщает пресс-служба военного ведомства.

По данным грузинского минобороны, участники учений отрабатывали тактику действия малыми группами при уничтожении бандформирований. За действиями военных от Грузии наблюдали командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и другие представители командования. Со стороны США присутствовал мастер-сержант американского посольства Грег Энджел.

«В Силах специальных операций подобные плановые совместные грузино-американские учения проводятся регулярно», — сообщает пресс-служба минобороны.

Стоит отметить, что 23 июня в Батуми в третий раз пришел эсминец ВСМ США USS Porter. По заявлению американского посольства, визит был совершен в рамках двухстороннего сотрудничества и для «повышения безопасности в регионе».