Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии 

Российская военная колонна попала на видео в Сирии . Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель». Источник отмечает, что военнослужащие РФ проследовали на свою базу в районе сирийского города Айн-Исса, расположенного в провинции Ракка. При этом один из «Тигров» не смог добраться до базы самостоятельно, ему потребовался буксир.

В начале июня сообщалось, что российский патруль в Сирии пытались заблокировать американские военные. Бронемашина М1235 MRAP съехала на обочину в непосредственной близости от бронеавтомобиля военнослужащих РФ и заглохла.