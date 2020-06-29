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Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
Российская военная колонна попала на видео в Сирии. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель». Источник отмечает, что военнослужащие РФ проследовали на свою базу в районе сирийского города Айн-Исса, расположенного в провинции Ракка. При этом один из «Тигров» не смог добраться до базы самостоятельно, ему потребовался буксир.
В начале июня сообщалось, что российский патруль в Сирии пытались заблокировать американские военные. Бронемашина М1235 MRAP съехала на обочину в непосредственной близости от бронеавтомобиля военнослужащих РФ и заглохла.
Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Войска , Сирия
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