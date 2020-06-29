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Akharin Khabar (Иран): перевод в Польшу контингента НАТО — Трамп «жестко» предупреждает Россию? 

ИноСМИ 43 минуты назад
Как передало информагентство Reuters, президент США Дональд Трамп в минувшую среду на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне в очередной раз раскритиковал Германию за невыплату ее доли взноса по содержанию войск в фонд НАТО и пообещал сократить число находящихся на территории ФРГ американских военнослужащих.
Однако, как следовало из дальнейших слов президента США, истинная причина сокращения контингента войск на территории Германии связана вовсе не с задержкой Германией своей доли выплат в кассу НАТО. Выступив с критикой в адрес ФРГ, Дональд Трамп заявил, что из числа в 5200 американских военнослужащих, в настоящий момент размещенных в Германии, там останутся только две с половиной тысячи. Остальная часть вернется на территорию США, но некоторое число отправится «в другие страны НАТО», в частности, расположенную к востоку от Германии Польшу.
Но почему именно Польше отдается предпочтение из множества других европейских стран, также входящих в НАТО? Как заявил далее сам Дональд Трамп, его польский коллега уже неоднократно предлагал США услуги по размещению на территории своей страны американских военнослужащих НАТО и содержание их за счет Польши. Таким образом, Варшава помогает США решить финансовую проблему — весьма больной для США вопрос в период президентства Дональда Трампа — а также способствует решению США их стратегических задач по «сдерживанию России».
Последняя постоянно обвиняется Вашингтоном, но еще больше — Варшавой, в том, что угрожает безопасности стран Европы. Однако есть еще одна не менее существенная причина, из-за которой Трамп намеревается вывести часть американского контингента с территории Германии. Речь идет уже не о стратегических задачах и не геополитике, а опять-таки о столь важных для США и лично для Трампа денежных вопросах — об энергетическом сотрудничестве европейских стран, в особенности, Германии, с Россией.
Трамп раскритиковал ФРГ за ее намерение еще больше увеличить импорт российского газа благодаря строящемуся новому газопроводу. Президент США не может простить ФРГ ее отказ закупать американский СПГ и ее предпочтение «голубому топливу» из России. Раскритиковав намерение ФРГ и далее закупать российский газ, Трамп связал эту проблему с передислокацией американского контингента на территорию Польши и заявил, что этот шаг станет «знаком предупреждения» для России.
Польша, как подчеркнул далее Трамп, одна из немногих стран, которые в полном объеме выполняет свои обязательства перед НАТО, и США, в силу этого, несомненно, готовы будут отправить туда больше своих военнослужащих, тем более, что Польша «сама выразила готовность оплачивать их пребывание на ее территории».
Трудно судить, насколько этот шаг Трампа повлияет на сотрудничество России и Германии по природному газу. Однако стремление Варшавы во что бы то ни стало угодить Вашингтону и помочь передислокации американского контингента на свою территорию сулит, скорее всего, проблемы не Германии и не России.
Это сулит проблемы самой же Польше, столь пекущейся о своей безопасности именно перед лицом России — ведь Россия, наверняка, как любят говорить в Москве, «зеркально ответит», если в Польше действительно появятся американская военная техника и дополнительный контингент войск.
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Армия , Видео , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Германия , Иран , Польша , США
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