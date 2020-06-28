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Раскрыты цели проведения эксперимента с «роем» истребителей 

Ura.Ru 38 минут назад
Раскрыты цели эксперимента с «роем» истребителей
Фото: Ura.Ru
Эксперимент со «стаей» истребителей Су-35 во главе с самолетом Су-57 проходил для отработки взаимодействия техники в рамках внедрения цифровой системы тактического управления. Об этом рассказал URA.RU военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин.
«Сегодня просто отработали взаимодействие самолетов в группе. Это демонстрация цифровых возможностей», — рассказал Литовкин. По его словам, испытания проходили в рамках внедрения в Вооруженных силах России единой системы тактического управления. Как отметил военный эксперт, эта система имеет много разных подуровней, которые позволяют объединять в единое информационное пространство различные военные единицы.
Литвокин объяснил, что это может работать таким образом, что оператор, который находится на земле с помощью планшета и лазерного дальномера может выбрать самолет, посмотреть его боезапас и указать какой бомбой ударить по цели. Координаты придут на самолет, который находится в воздухе и пилоту достаточно выйти в район применения оружия и компьютер подскажет, когда нажимать кнопку, сказал капитан третьего ранга в запасе.
По его словам, на сегодняшний день самолет СУ-57 — это наиболее информационно насыщенная машина. Она позволяет не только обнаруживать цели, но и перераспределять задачи для других самолетов группе, подчеркнул Литовкин. Согласно данным военного эксперта, подобные испытания уже отрабатывались в Сирии и во время совместного полета СУ-57 с беспилотным роботом «Охотник».
Ранее в России в реальных боевых условиях прошел успешный эксперимент с группой истребителей Су-35 во главе с командно-штабным самолетом Су-57. В это время летчики смогли отработать информационный обмен между истребителями в режиме реального времени по такому же принципу, как действует рой пчел или стая птиц, делясь данными.
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Армия , Дмитрий Литовкин
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