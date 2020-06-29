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Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году 

ТК «Звезда» и ещё 7 25 минут назад
«Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ в 2020 году
Фото: Минобороны России
В начале марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВМФ получит пять подводных лодок в текущем году.
Подводные лодки «Казань» и «Князь Олег» должны войти в состав Военно-морского флота России в этом году, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
«Мы рассчитываем, что и подводная лодка "Казань" и подводная лодка "Князь Олег" до конца этого года войдут в состав Военно-морского флота», — сказал он на пресс-конференции.
Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Была спущена на воду 31 марта 2017 года.
Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная — 16 узлов. Предельная глубина погружения — 600 метров, автономность плавания — 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».
В декабре прошлого года другая атомная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Олег Князь , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация
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