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Разведка США признала данные о сговоре России и Талибана недостоверными 

RT на русском и ещё 43 16 минут назад
«Заказуха»: Трамп отреагировал на сговор РФ и Талибана
Фото: Reuters
Разведка США признала данные о приписываемых России попытках назначить награду для боевиков, связанных с Талибаном* за убийство американских военных недостоверными.
«Разведка только что сообщила мне, что они не признали эту информацию достоверной и поэтому не сообщили об этом мне или вице-президенту», — написал Трамп в своём Twitter.
Он добавил, что это, возможно, была ещё одна сфабрикованная история, призванная выставить Республиканцев в плохом свете.
Ранее Дональд Трамп назвал «заказухой» статью The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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Армия , В мире , Войска , Оружие , Дональд Трамп , Талибан , New York Times , США
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