«Заказуха»: Трамп отреагировал на сговор РФ и Талибана

Все новости на карте

Разведка США признала данные о приписываемых России попытках назначить награду для боевиков, связанных с Талибаном* за убийство американских военных недостоверными.

«Разведка только что сообщила мне, что они не признали эту информацию достоверной и поэтому не сообщили об этом мне или вице-президенту», — написал Трамп в своём Twitter.

Он добавил, что это, возможно, была ещё одна сфабрикованная история, призванная выставить Республиканцев в плохом свете.

Ранее Дональд Трамп назвал «заказухой» статью The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.