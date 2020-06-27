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Технический эксперт опроверг «буковскую версию» по делу MH17 

News.ru 24 минуты назад
Эксперт опроверг «буковскую версию» по делу MH17
Фото: globallookpress.com
Технический эксперт Юрий Антипов решил восстановить картину событий, предшествовавших трагедии с MH17, чтобы опровергнуть «буковскую версию» голландской прокуратуры.
Ранее нидерландская прокуратура в суде по делу о крушении Boeing рейса MH17 представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
В суде по делу MH17 доказали запуск ракеты «Бук»
По словам Антипова, судно потерпело крушение из-за взрывов, которые прогремели внутри лайнера. Их было несколько.
Ранее мною были показаны результаты исследований повреждений внутри пассажирского салона. Но это был лишь первый взрыв, который разорвал самолёт в его центральной части, — заявил эксперт.
Затем ещё два взрыва прогремели в кабине пилотов. Повреждения оборудования воздушного судна об этом свидетельствуют. Эксперт обратил внимание на то, что один из мониторов лётчиков оказался прожжён насквозь. Ракета «Бук», начинённая маленькими поражающими элементами, не способна вызвать подобные повреждения.
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.
Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.
К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство, писал NEWS.ru.
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Комментарии 29
Армия , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Юрий Антипов , ФСБ , Boeing , Bellingcat
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