F-22 и F-16 сопроводили Ту-142МК

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Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Три дальних противолодочных самолета Ту-142МК 27 июня выполнили плановые полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.

Над нейтральными водами Норвежского моря на отдельных этапах маршрута полета самолеты сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.

Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-22 ВВС США.

Истребительно-авиационное прикрытие осуществлялось истребителями-перехватчиками МиГ-31. Продолжительность полета самолетов составила около 11 часов.

Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.