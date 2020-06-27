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F-22 и F-16 сопроводили российские Ту-142МК над акваториями Норвежского, Баренцева морей и Тихого океана 

ТК «Звезда» и ещё 9 1 час назад
F-22 и F-16 сопроводили Ту-142МК
Фото: ТК «Звезда»
Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
Три дальних противолодочных самолета Ту-142МК 27 июня выполнили плановые полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Над нейтральными водами Норвежского моря на отдельных этапах маршрута полета самолеты сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.
Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-22 ВВС США.
Истребительно-авиационное прикрытие осуществлялось истребителями-перехватчиками МиГ-31. Продолжительность полета самолетов составила около 11 часов.
Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
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Армия , Ближний Восток , США
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