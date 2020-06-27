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США могут выделить $3,8 млрд на сдерживание России в Европе 

ТАСС и ещё 1 34 минуты назад
США выделят миллиарды на сдерживание России
Фото: Reuters
Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) предполагает выделение почти $3,8 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленную, по утверждению американских властей, на "сдерживание России". Такое предложение содержится в документе, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом (демократ от штата Вашингтон).
Законопроект, ставший ответом на бюджетный запрос администрации США на 2021-й финансовый год, переданный на Капитолийский холм в начале года, обнародовал в субботу аппарат конгрессмена. В документе предполагается финансирование "Европейской инициативы сдерживания" в размере $3,789 млрд, в частности для стратегических перевозок морем, спутниковой связи, дозаправки, подводных лодок и противолодочного военного потенциала, которые усиливают сдерживание России".
Кроме того, по словам Смита, проект бюджета, как и предшествовавшие ему, "продлевает запрет на финансирование любой деятельности, которая признавала бы суверенитет Российской Федерации над Крымом", "продолжает ограничивать военное сотрудничество с Россией, расширяя правило толкования, согласно которому запрет не затрагивает двусторонний военный диалог в целях снижения риска возникновения конфликта". В первую очередь речь идет о канале связи оборонных ведомств двух стран по Сирии.
В прошлом году демократ просил на "Европейскую инициативу сдерживания" рекордные $6,5 млрд, которые в итоге и были выделены. В текущем финансовом году сумма ассигнований составила $5,9 млрд Прошлой осенью президент США Дональд Трамп перераспределил $771 млн из программы на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Комитет Смита на следующей неделе рассмотрит данный проект бюджета. После одобрения документ обсудит контролируемая демократами Палата представителей полного состава. Сенатский комитет по делам ВС уже утвердил свою версию проекта оборонного бюджета, которая отличается от версии Смита, ее также начнут рассматривать на следующей неделе в Сенате, где большинство у республиканцев. После того, как обе палаты законодательного органа одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится Трампу на подпись.
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Комментарии 8
Армия , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , США , Украина , Адам Смит , Дональд Трамп , Конгресс США , Администрация США
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