По данным турецкого агентства «Анадолу», правительство Ливии утверждает, что наёмники захватили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением страны «Аш-Шарара». Сейчас они представляют угрозу мирному населению. Власти готовы выдворить этих людей.

В свою очередь постпред Ливии при ООН Тахир эс-Сунни также призвал ЕС и США принять меры против ЧВК «Вагнер».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва опровергает участие наёмников в ливийском конфликте, аргументируя это тем, что в данной североафриканской стране «военных нет». Однако позиция с подменой понятий «наёмник/военный» инерционна: вслед за облетевшими мир видео— и фотодоказательствами вывода россиян на автомобилях из района Тархуна против России зреет новое обвинение — нарушение эмбарго ООН на поставку вооружений.