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Ливия призывает США и ЕС ввести санкции против ЧВК «Вагнер» 

News.ru и ещё 1 57 минут назад
Глава МВД Ливии Фетхи Башага призвал Соединённые Штаты и Евросоюз включить ЧВК «Вагнер» в чёрные списки за поддержку терроризма.
По данным турецкого агентства «Анадолу», правительство Ливии утверждает, что наёмники захватили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением страны «Аш-Шарара». Сейчас они представляют угрозу мирному населению. Власти готовы выдворить этих людей.
В свою очередь постпред Ливии при ООН Тахир эс-Сунни также призвал ЕС и США принять меры против ЧВК «Вагнер».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва опровергает участие наёмников в ливийском конфликте, аргументируя это тем, что в данной североафриканской стране «военных нет». Однако позиция с подменой понятий «наёмник/военный» инерционна: вслед за облетевшими мир видео— и фотодоказательствами вывода россиян на автомобилях из района Тархуна против России зреет новое обвинение — нарушение эмбарго ООН на поставку вооружений.
Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС). С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.
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Комментарии 2
Армия , Видео , Муаммар Каддафи , ЕС , ООН , МВД , НАТО , Ливия , США
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