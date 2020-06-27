Россия перенесла закладку авианосцев за 100 млрд

Закладка пары авианесущих кораблей, которую было запланировано произвести в июне на керченском заводе «Залив» , перенесена на более поздний срок, сообщает ТАСС, ссылаясь на отраслевой источник.

«Закладки 29 июня не будет. Она перенесена. Точная дата не установлена, она пока плавающая. Завод к закладке готов», — сказал собеседник.

В апреле агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что крымский «Залив» построит два универсальных десантных корабля (УДК) за примерно 100 миллиардов рублей.

В сентябре 2019 года агентство со ссылкой на источники сообщало, что вертолетоносцы в Крыму будут заложены в мае текущего года. По словам собеседников, корабли будут обладать водоизмещением до 15 тысяч тонн. УДК смогут перевозить более 10 вертолетов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.