Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия перенесла закладку авианосцев за 100 миллиардов рублей 

Lenta.ru 47 минут назад
Россия перенесла закладку авианосцев за 100 млрд
Фото: РИА Новости
Закладка пары авианесущих кораблей, которую было запланировано произвести в июне на керченском заводе «Залив», перенесена на более поздний срок, сообщает ТАСС, ссылаясь на отраслевой источник.
«Закладки 29 июня не будет. Она перенесена. Точная дата не установлена, она пока плавающая. Завод к закладке готов», — сказал собеседник.
В апреле агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что крымский «Залив» построит два универсальных десантных корабля (УДК) за примерно 100 миллиардов рублей.
В сентябре 2019 года агентство со ссылкой на источники сообщало, что вертолетоносцы в Крыму будут заложены в мае текущего года. По словам собеседников, корабли будут обладать водоизмещением до 15 тысяч тонн. УДК смогут перевозить более 10 вертолетов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Последние новости
Серебренникова приговорили к условному сроку Серебренникова приговорили к условному сроку Украина показала новое видео «боевого» применения «уничтожителя» Крымского моста Украина показала новое видео «боевого» применения «уничтожителя» Крымского моста Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 июня
Армия , Войска , Судостроительный завод "Залив" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Алибасов попал в психушку
Алибасов попал в психушку
Видео
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
01:06
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
Армия
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
00:40
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
Наука
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Видео боевого применения «уничтожителя» Крымского моста
04:11
Видео боевого применения «уничтожителя» Крымского моста
Армия Войска
«Пощупать можно?» голое фото Лазарева восхитило сеть
03:11
«Пощупать можно?» голое фото Лазарева восхитило сеть
Шоу-бизнес
«Дестабилизация» Меркель о поведении России
01:53
«Дестабилизация» Меркель о поведении России
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение