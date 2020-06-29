Россию и талибов обвинили в гибели военных США

талибами. Газета Washington Post со ссылкой на сведения анонимных источников, близких к американским военным, заявила, что "несколько" военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено президенту США Дональду Трампу . Никаких доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Утверждения New York Times опровергло и радикальное движение "Талибан". Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что Трампу ничего подобного разведка не докладывала. Сам Трамп назвал это "очередной заказухой".

Источники Washington Post, как пишет само издание, получили эти сведения от американских военных, которые допрашивали захваченных в плен в Афганистане боевиков. Среди источников газеты, в частности, высокопоставленный американский чиновник. Вознаграждение, которое якобы РФ предлагала связанным с талибами боевикам за убийство военных сил коалиции в Афганистане, по данным источников издания, привело к "смерти нескольких военнослужащих США". При этом отдельно отмечается, что остается неясным, сколько точно американских военных или представителей сил коалиции погибли из-за якобы предложения России талибам "охотиться" за военными США в Афганистане.

В конце марта, пишет газета, после получения разведданных в Белом доме прошло закрытое совещание. В ходе встречи, как утверждает Washington Post, обсуждались возможные варианты ответа России: от дипломатических до введения санкций. При этом газета пишет, что специальный посланник администрации Трампа по Афганистану Залмай Халилзад заявлял тогда, что России нужно было дать "прямой" ответ и принять безотлагательные меры. При этом некоторые сотрудники Совета национальной безопасности, отвечающие за Россию, с неохотой выступали за такой вариант развития событий. Издание отмечает, что остается неясным, к чему эти обсуждения на данный момент привели.

В целом в Афганистане в 2018 году в результате обстрела или взрыва снарядов погибли 10 американских военных, в 2019-м — 16. В нынешнем году погибло двое военнослужащих. Каждый год, отмечает издание, несколько американцев погибали от нападений со стороны афганских военных, в ряды которых проникли талибы.