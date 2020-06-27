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Украина показала новое видео «боевого» применения «уничтожителя» Крымского моста 

Lenta.ru 1 час назад
Конструкторское бюро «Луч» на своей странице в Facebook выложило новое видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», которые впервые прошли со штатной боевой частью. В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.
Ранее другое видео тех же тестов, проходивших 17 июня в Одесской области, показывало Defense Express. В сообщении информационно-консалтингового агентства утверждалось, что пораженная цель находилась на расстоянии 80 километров от места пуска ракеты, а за испытаниями комплекса следила российская сторона, которая средствами радиоэлектронной борьбы пыталась подавить работу системы управления и наведения ракеты.
В мае ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в ходе испытаний на государственном полигоне Алибей в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели. В апреле Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.
В феврале того же года The National Interest написал, что в случае успеха «Нептун» станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.
Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Украина , Александр Турчинов , The National Interest
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