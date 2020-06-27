Видео боевого применения «уничтожителя» Крымского моста

В соцсетях появилось новое видео с боевыми испытаниями украинской противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун». Ранее на Украине заявляли, что данная ракета может стать «уничтожителем» Крымского моста.

Испытания проходили на Черном море. На кадрах видно, что ракета попадает в баржу-мишень. По утверждению разработчиков, она впервые испытывалась с боевой частью.

Данное оружие разработано на базе старой советской Х-35, которая была предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей. В Киеве возлагают на "Нептун" большие надежды. Однако эксперты указывают, что ввести ракету в серийное производство и совершенствовать систему управления будет сложно из-за стагнации оборонки и утечки мозгов на Запад.

Например, пока неясно, сможет ли ракета поражать цели при радиолокационных помехах и уклоняться от средств ПВО.

Ракета Р-360 весит 870 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч. Высота полета над волнами — от 3 до 10 м.

Авторы «профильного» блога bmpd называют «Нептун» копией советской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса «Уран» (Х-35, или, вернее, ее модернизированного варианта Х-35У). Основной проблемой «Нептуна» станет создание активной радиолокационной головки самонаведения — у украинских оборонщиков нет подобной компетенции.