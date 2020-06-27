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Опубликовано видео перехвата американских самолетов над Черным морем 

РИА Новости 54 минуты назад
Минобороны опубликовало видео перехвата американских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря.
На кадрах видны Р-8А "Посейдон" американских ВМС, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.
В Минобороны ранее сообщили, что дежурные силы ПВО своевременно выявили действия американских военных, их сопроводил Су-30 морской авиации Черноморского флота.
Экипаж российского истребителя приблизился к американским самолетам на безопасное расстояние, идентифицировал их, после чего они изменили направление полета от государственной границы России.
В ведомстве отметили, что полет российского самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Активность американских военных у границ России в последние дни возросла. Так, на прошлой неделе над Балтийским морем заметили бомбардировщики ВВС США. Россия в ответ на это подняла в небо Су-27. Спустя несколько дней американские B-52H пролетели уже над Охотским морем. Их сопроводили российские Су-30, Су-35 и МиГ-31.
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Комментарии 9
Армия , Министерство обороны , США
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