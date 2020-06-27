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Нападение солдата на машину ФСО попало на видео 

Вадим Дроздов 59 минут назад
Во время парада Победы в Москве один из солдатов-срочников в рукопашную атаковал автомобиль ФСО в районе Манежной площади. В сети появилось видео этого инцидента, снятое на одну из камер наблюдения. На нем видно, как солдат вылетает из роты и начинает яростно атаковать прикладом припаркованный рядом автомобиль ФСО. Срочнику удалось разбить боковое стекло машины. После чего его скрутили военные-очевидцы этой странной выходки. Как выяснилось позже, агрессор сначала поссорился с сослуживцем, а потом его решили заменить и не пускать в парадном строю. Парень не выдержал и выместил злобу на автомобиле.
Армия , Видео , Федеральная служба охраны , Москва
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