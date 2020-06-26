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В России анонсирован полет «Супер-Сухого» 

Lenta.ru 2 часа назад
В России анонсирован полет «Супер-Сухого»
Фото: Lenta.ru
Летные испытания российского истребителя Су-57 с двигателем второго этапа, неофициально называемого «Супер-Сухой», начнутся летом 2022 года, сообщают «Известия», ссылаясь на источники.
Согласно изданию, еще не выпускающийся серийно и не принятый на боевое дежурство самолет получит обновление не только двигателей, но и авионики и бортовых систем. Завершить соответствующую опытно-конструкторскую работу, получившую название «Мегаполис», планируется в конце 2024 года.
«Первые фотографии взлета Су-57 с одним изготовленным экспериментальным двигателем появились в марте нынешнего года. Заметная на них характерная зубчатая форма сопла с управляемым вектором тяги должна снизить радиолокационную заметность истребителя», — пишет издание.
Газета уверяет, что обновленный Су-57, по сравнению с самолетом, оснащенным двигателем первого этапа, получит значительно улучшенные боевые характеристики.
В марте исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что Су-57 совершили несколько тысяч полетов.
В том же месяце крупнейшая в мире военно-промышленная корпорация Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.
В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.
В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».
К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.
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Комментарии
Армия , Юрий Борисов , Олег Евтушенко , Ростех , газета "Известия"
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