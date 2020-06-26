Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская армия получит пять новых полигонов 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Российская армия получит пять новых полигонов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пять новых военных полигонов создадут в России до 2025 года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Всего в стране, по его словам, ведётся обустройство 57 полигонов.
В соответствии с планом деятельности на 2019-2025 годы формируется пять новых полигонов, — заявил он на коллегии Минобороны, которая транслировалась в эфире телеканала «России 24».
Он уточнил, что два полигона будут созданы в Западном военном округе и три — в Воздушно-десантных войсках.
Как писал NEWS.ru, четверо военнослужащих получили травмы при детонации артиллерийского заряда на полигоне в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности. Ранее похожее ЧП произошло на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области.
Жертвами боеприпаса стали двое гражданских. В командовании отметили, что погибшие могли заниматься поиском и сбором цветного металла на военном объекте. Взрыв мог произойти при попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
News.ru: последние новости
Военные прокомментировали инцидент с танком Т-34 в Севастополе Военные прокомментировали инцидент с танком Т-34 в Севастополе Пекин приглашён Вашингтоном к переговорам по контролю над вооружениями Пекин приглашён Вашингтоном к переговорам по контролю над вооружениями Политолог объяснил мотивы Киева, заявившего о долгах России за базы ЧФ Политолог объяснил мотивы Киева, заявившего о долгах России за базы ЧФ
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Сергей Шойгу , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Зеленский пообещал «поднять в Крыму татарский флаг»
Зеленский пообещал «поднять в Крыму татарский флаг»
Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева
Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева
Видео
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение