Российская армия получит пять новых полигонов 

Пять новых военных полигонов создадут в России до 2025 года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу . Всего в стране, по его словам, ведётся обустройство 57 полигонов.

В соответствии с планом деятельности на 2019-2025 годы формируется пять новых полигонов, — заявил он на коллегии Минобороны, которая транслировалась в эфире телеканала «России 24».

Он уточнил, что два полигона будут созданы в Западном военном округе и три — в Воздушно-десантных войсках.

Как писал NEWS.ru, четверо военнослужащих получили травмы при детонации артиллерийского заряда на полигоне в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности. Ранее похожее ЧП произошло на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области.

Жертвами боеприпаса стали двое гражданских. В командовании отметили, что погибшие могли заниматься поиском и сбором цветного металла на военном объекте. Взрыв мог произойти при попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас.