«Своевременны»: Шойгу о поправках в Конституцию РФ

Чтобы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к основному закону страны, Шойгу пришел на участок в защитной маске. Министр заявил, что каждый россиянин обязан проголосовать, выразив свою гражданскую позицию.

Министр обороны отметил, что Конституция затрагивает жизнь каждого гражданина. Большая часть поправок социально ориентирована и направлена на дальнейшее устойчивое экономическое развитие страны, повышение благосостояния и защиты прав россиян. Он также назвал очень важной поправку о территориальной целостности и незыблемости границ страны.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции изначально было назначено на 22 апреля, но потом отложено из-за коронавируса. Позже президент Владимир Путин назначил новую дату — 1 июля. Из-за эпидемиологической обстановки и ради безопасности россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области имеют возможность проголосовать онлайн.

Согласно последним данным, явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 75%