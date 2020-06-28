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Шойгу: Поправки к Конституции России своевременны и актуальны 

Мир24 и ещё 18 13 минут назад
«Своевременны»: Шойгу о поправках в Конституцию РФ
Фото: МТРК «МИР» / Игорь Медведев
Такое мнение высказал министр обороны России Сергей Шойгу на участке для голосования в Подмосковье, сообщает «МИР 24».
Чтобы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к основному закону страны, Шойгу пришел на участок в защитной маске. Министр заявил, что каждый россиянин обязан проголосовать, выразив свою гражданскую позицию.
Министр обороны отметил, что Конституция затрагивает жизнь каждого гражданина. Большая часть поправок социально ориентирована и направлена на дальнейшее устойчивое экономическое развитие страны, повышение благосостояния и защиты прав россиян. Он также назвал очень важной поправку о территориальной целостности и незыблемости границ страны.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции изначально было назначено на 22 апреля, но потом отложено из-за коронавируса. Позже президент Владимир Путин назначил новую дату — 1 июля. Из-за эпидемиологической обстановки и ради безопасности россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области имеют возможность проголосовать онлайн.
Согласно последним данным, явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 75%
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Комментарии 2
Армия , Политика , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Московская область
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