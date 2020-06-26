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Индия и Китай снова развернули войска на границе 

Lenta.ru 1 час назад
Индия и Китай снова развернули войска на границе
Фото: Danish Ismail / Reuters
Индия следит за сосредоточением китайских войск в восточном Ладакхе и также разворачивает там дополнительные контингенты. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на военные источники в Нью-Дели.
Отмечается, что к границе с Китаем перебросили три индийские пехотные дивизии, численность каждой из них достигает 10-12 тысяч военнослужащих. Помимо этого, у границы развернули танки и артиллерию, а истребители ВВС Индии регулярно патрулируют территорию.
Военные источники утверждают, что тем самым Нью-Дели пытается предотвратить «дальнейшее вторжение Пекина» в районе Депсанг-Бульдж. По их данным, ранее китайская армия развернула мотострелковую и механизированную дивизии в Ладакхе. Китайские военнослужащие также возводят новый лагерь и наблюдательные пункты в долине реки Галван.
23 июня Индия и Китай договорились принять меры, чтобы снизить напряжение на спорной приграничной территории в Ладакхе. Это случилось после того, как 16 июня в этом районе десятки солдат индийской армии погибли во время перестрелки. Представители Нью-Дели считают, что это произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво. Помимо этого, индийские СМИ писали о 43 пострадавших китайцах.
Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.
После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.
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Комментарии
Армия , В мире , Газета The Times , Индия , Китай , Нью-Дели
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